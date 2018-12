В Сочи 31 декабря проведут забег в карнавальных костюмах

View this post on Instagram

Бегом в Новый Год: любители легкой атлетике в канун праздника примут участие в Карнавальном забеге. Предпраздничный карнавальный забег стал уже традицией в Сочи. Ежегодно в нем принимают участие 100-150 любителей бега. Массовый карнавальный Забег "Бегом в новый 2019 год" будет проходить 31 декабря в 10.00. Предшествовать ему будет разминка, пройдет она под руководством Деда Мороза и Снегурочки за 10 минут до старта. В 10.15 участники стартуют на более серьезные дистанции: 3, 5, 10 и 21 км. После окончания забега участников ждут викторины, конкурсы, традиционное чаепитие с баранками, а в кульминации праздника - перетягивание каната! Праздничный забег – это только часть новогоднего утра. В нем могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста. Главным условием для участия является регистрация на сайте www.sportclubsochi.ru. И конечно, дресс-код: карнавальный костюм. #контрольныйзабег #бег #бегуны #сочи