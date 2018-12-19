В Сочи 31 декабря проведут забег в карнавальных костюмах

В Сочи утром 31 декабря устроят массовый забег в карнавальных костюмах «Бегом в Новый 2019 год»

«Мероприятие стало традиционным. Планируется, что на старт выйдут несколько сотен любителей бега. Возрастных ограничений для участников нет», — рассказали порталу Юга.ру в департаменте физической культуры и спорта администрации Сочи.

Дистанции забега — 3, 5, 10 и 21 км. Перед забегом разминку для спортсменов проведут Дед Мороз и Снегурочка. Праздник завершится соревнованиями по перетягиванию каната.