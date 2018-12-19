В Сочи 31 декабря проведут забег в карнавальных костюмах
В Сочи утром 31 декабря устроят массовый забег в карнавальных костюмах «Бегом в Новый 2019 год»
«Мероприятие стало традиционным. Планируется, что на старт выйдут несколько сотен любителей бега. Возрастных ограничений для участников нет», — рассказали порталу Юга.ру в департаменте физической культуры и спорта администрации Сочи.
Смотрите фоторепортаж:
Дистанции забега — 3, 5, 10 и 21 км.
Перед забегом разминку для спортсменов проведут Дед Мороз и Снегурочка. Праздник завершится соревнованиями по перетягиванию каната.
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Бегом в Новый Год: любители легкой атлетике в канун праздника примут участие в Карнавальном забеге. Предпраздничный карнавальный забег стал уже традицией в Сочи. Ежегодно в нем принимают участие 100-150 любителей бега. Массовый карнавальный Забег "Бегом в новый 2019 год" будет проходить 31 декабря в 10.00. Предшествовать ему будет разминка, пройдет она под руководством Деда Мороза и Снегурочки за 10 минут до старта. В 10.15 участники стартуют на более серьезные дистанции: 3, 5, 10 и 21 км. После окончания забега участников ждут викторины, конкурсы, традиционное чаепитие с баранками, а в кульминации праздника - перетягивание каната! Праздничный забег – это только часть новогоднего утра. В нем могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста. Главным условием для участия является регистрация на сайте www.sportclubsochi.ru. И конечно, дресс-код: карнавальный костюм. #контрольныйзабег #бег #бегуны #сочи
Напомним, 23 декабря в Сочи устроят флешмоб Снегурочек.
Как сообщали Юга.ру, в этом году в Сочи отменили городской праздник, посвященный встрече Нового года, который традиционно отмечали в центре курорта.
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