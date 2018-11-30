Министр экономического развития Крыма покинула пост
Министр экономического развития Крыма Наталья Чабан ушла в отставку по собственному желанию
Указ об этом опубликовали на сайте правительства республики. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку и освободил Наталью Чабан от должности 30 ноября.
Кроме того, от должности был освобожден первый заместитель министра экономразвития Крыма Андрей Кулик. В отставку он ушел также по собственной инициативе.
Чабан стала министром экономического развития республики в январе 2018 года. До этого она работала первым заместителем министра этого ведомства.
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