Министр финансов Крыма ушла в отставку

Крым

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Глава Министерства финансов Республики Крым Ирина Кивико 19 ноября покинула свой пост

Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку Кивико, соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

Ирина Кивико заявила, что покинула должность по собственному желанию, это решение связано с переходом на должность вице-премьера.

«Я никуда не ушла, я согласована на должность заместителя председателя совета министров — министра финансов. Меняется штатное расписание совета министров и меняется должность», — рассказала Кивико ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Ирина Кивико стала министром финансов Крыма в декабре 2015 года.

В октябре 2018-го Сергей Аксенов провел ряд кадровых перестановок, в том числе назначил Кивико вице-премьером, курирующим экономический блок.

Кадровые перестановки Чиновники
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