«Человек старался, но опыта недостаточно». Аксенов уволил мэра Симферополя и всех его заместителей

Глава администрации Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию главы Крыма Сергея Аксенова, который заявил, что у него недостаточно опыта. Также уволены его заместители

Об этом сам Аксенов заявил на итоговом совещании по работе мониторинговой группы правительства республики, которая на протяжении двух недель оценивала деятельность администрации крымской столицы.

По словам главы республики, он долго обсуждал с Лукашевым сложившуюся в городе ситуацию и отсутствие решений по основным проблемам — уборке мусора, транспортному сообщению, ремонту дорог, наличию незаконных торговых объектов.

«Я лично пришел к выводу, что, конечно, желание было, человек старался, решения, которые принимались, не всегда соответствовали реальному положению дел, но, тем не менее, я могу сказать, что желание приложить силы у Игоря Михайловича было, но отсутствие опыта, к сожалению, не дало возможности показать результативную работу», — цитирует Аксенова «Крыминформ».

По итогу разговора он предложил Лукашеву написать заявление об увольнении, он поручение выполнил.

При этом Аксенов подчеркнул, что никаких вопросов, связанных с коррупционными составляющими, у Лукашеву не было. Он также заявил о намерении сотрудничать с ним и «найти, где ему приложить усилия».