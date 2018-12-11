В зимние каникулы глинтвейн в горах Сочи будут продавать по фиксированной цене
Во время новогодних и рождественских праздников на горных курортах Сочи глинтвейн будут продавать по фиксированной цене
Стоимость 300 мл алкогольного или безалкогольного горячего напитка не должна превышать 200-350 рублей. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук на планерном совещании 11 декабря. Фиксированная цена должна соблюдаться в период новогодних и рождественских праздников, подчеркнул он.
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В администрации курорта подготовили рекомендованный перечень простых блюд и товаров по «справедливой цене», он был разработан с учетом анализа возможных рисков и затрат операторов питания на доставку и реализацию продукции в горном кластере.
Так, рекомендуемая стоимость пакетированного чая составит 80-100 рублей, растворимого кофе — 100 рублей, пол-литровой бутылки воды — 70-80 рублей, сладкого газированного напитка 100-120 рублей.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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