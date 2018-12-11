В зимние каникулы глинтвейн в горах Сочи будут продавать по фиксированной цене

Во время новогодних и рождественских праздников на горных курортах Сочи глинтвейн будут продавать по фиксированной цене

Стоимость 300 мл алкогольного или безалкогольного горячего напитка не должна превышать 200-350 рублей. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук на планерном совещании 11 декабря. Фиксированная цена должна соблюдаться в период новогодних и рождественских праздников, подчеркнул он.