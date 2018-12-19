ФСБ заявила об убийстве боевиков в Ставрополе, которые стреляли в силовиков
В Федеральной службе безопасности сообщили об убийстве членов террористической организации ИГИЛ, которые открыли огонь по силовикам в Ставрополе
При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ, рассказали ТАСС в Центре общественнных связей ведомства.
Террористов убили ответным огнем. Среди сотрудников ФСБ никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
По данным РИА «Новости», возбуждены уголовные дела о покушении на теракт организованной группой, незаконном обороте оружия и боеприпасов и об участии в деятельности террористической организации.
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Как писали Юга.ру, в середине декабря ФСБ сообщила о том, что пресекла деятельность группировки, действовавшей в Дагестане, Ингушетии и Чечне, которая финансировала террористических организаций под видом благотворительности.
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