В Дагестане убили боевика, который открыл стрельбу по полицейским
Дагестан Ксения Мареич
Сотрудники правоохранительных органов 14 сентября сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана застрелили участника террористической банды
Полицейские пытались остановить машину на трассе. Из салона открыли стрельбу, завязалась перестрелка, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Во время перестрелки начался пожар, в котором погиб один человек. Личность установлена — это был активный пособник бандитской группировки.
Среди пострадавших нет сотрудников силовых служб.
Как сообщали Юга.ру, житель Ставрополья получил пять лет тюрьмы за попытку примкнуть к сирийским боевикам.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.