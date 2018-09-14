В Дагестане убили боевика, который открыл стрельбу по полицейским

Дагестан

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Сотрудники правоохранительных органов 14 сентября сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана застрелили участника террористической банды

Полицейские пытались остановить машину на трассе. Из салона открыли стрельбу, завязалась перестрелка, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Во время перестрелки начался пожар, в котором погиб один человек. Личность установлена — это был активный пособник бандитской группировки. 

Среди пострадавших нет сотрудников силовых служб.

Как сообщали Юга.ру, житель Ставрополья получил пять лет тюрьмы за попытку примкнуть к сирийским боевикам. 

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