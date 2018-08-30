Житель Ставрополья получил пять лет колонии за попытку примкнуть к террористам в Сирии
Предгорный районный суд Ставропольского края вынес приговор местному жителю, который пытался примкнуть к террористам в Сирии
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Суд установил, что мужчина после просмотров роликов в интернете начал интересоваться событиями, происходящими в Сирии. Он оправдывал действия боевиков. Вскоре ставрополец решил вступить в одно из незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Сирии. Он планировал участвовать в боевых действиях против правительственных сил республики.
Мужчина уже купил билет в Египет, чтобы в дальнейшем пересечь сирийскую границу. В аэропорту Нальчика его задержали.
Жителя Ставрополья признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ (покушение на организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем). Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».
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