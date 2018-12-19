Врачи удалили 12-сантиметровую миому у жительницы Кубани
Краснодарские врачи провели операцию по удалению миомы матки у 26-летней пациентки
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В гинекологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре обратилась 26-летняя местная жительница с жалобами на сильные боли внизу живота. При обследовании врачи обнаружили у девушки миому матки диаметром 12 см.
В подобных случаях рекомендуется провести полостную операцию по удалению миомы, зачастую даже вместе с маткой. Однако врачи краснодарской больницы удалили опухоль через небольшие надрезы. Этот вид операции позволяет избежать травматизации передней брюшной стенки и кровопотери.
Удаление прошло успешно, пациентку выписали через четыре дня.
Миома — доброкачественное новообразование, которая разрастается и может повлиять на репродуктивную способность женщины. Врачи рекомендуют чаще проходить профилактические обследования и не игнорировать малейшие отклонения в работе организма, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
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