Врачи удалили 12-сантиметровую миому у жительницы Кубани

Краснодарский край

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Краснодарские врачи провели операцию по удалению миомы матки у 26-летней пациентки

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В гинекологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре обратилась 26-летняя местная жительница с жалобами на сильные боли внизу живота. При обследовании врачи обнаружили у девушки миому матки диаметром 12 см. 

В подобных случаях рекомендуется провести полостную операцию по удалению миомы, зачастую даже вместе с маткой. Однако врачи краснодарской больницы удалили опухоль через небольшие надрезы. Этот вид операции позволяет избежать травматизации передней брюшной стенки и кровопотери.

Удаление прошло успешно, пациентку выписали через четыре дня.

Миома — доброкачественное новообразование, которая разрастается и может повлиять на репродуктивную способность женщины. Врачи рекомендуют чаще проходить профилактические обследования и не игнорировать малейшие отклонения в работе организма, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

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Здравоохранение Краснодар Медицина
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