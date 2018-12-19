Врачи удалили 12-сантиметровую миому у жительницы Кубани

Краснодарские врачи провели операцию по удалению миомы матки у 26-летней пациентки

В гинекологическое отделение Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре обратилась 26-летняя местная жительница с жалобами на сильные боли внизу живота. При обследовании врачи обнаружили у девушки миому матки диаметром 12 см.

В подобных случаях рекомендуется провести полостную операцию по удалению миомы, зачастую даже вместе с маткой. Однако врачи краснодарской больницы удалили опухоль через небольшие надрезы. Этот вид операции позволяет избежать травматизации передней брюшной стенки и кровопотери.

Удаление прошло успешно, пациентку выписали через четыре дня.

Миома — доброкачественное новообразование, которая разрастается и может повлиять на репродуктивную способность женщины. Врачи рекомендуют чаще проходить профилактические обследования и не игнорировать малейшие отклонения в работе организма, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.