Один человек погиб и один пострадал в пожаре на Дону

В Аксайском районе 18 декабря произошел пожар в частном доме, есть жертвы

В 19:02 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в Аксае на улице Подтелкова произошло возгорание в частном доме.

Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составляет 50 кв. метров. В 19:50 пожар удалось локализовать, в 19:59 его ликвидировали.