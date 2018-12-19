Один человек погиб и один пострадал в пожаре на Дону
В Аксайском районе 18 декабря произошел пожар в частном доме, есть жертвы
В 19:02 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в Аксае на улице Подтелкова произошло возгорание в частном доме.
Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составляет 50 кв. метров. В 19:50 пожар удалось локализовать, в 19:59 его ликвидировали.
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В результате один человек погиб, еще один получил травмы. В тушении огня участвовали семь спасателей с двумя машинами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, 15 декабря в Краснодаре потушили пожар в многоэтажке, в результате один человек пострадал.
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