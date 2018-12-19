Один человек погиб и один пострадал в пожаре на Дону

Ростовская область

Распечатать

В Аксайском районе 18 декабря произошел пожар в частном доме, есть жертвы

В 19:02 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что в Аксае на улице Подтелкова произошло возгорание в частном доме.

Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составляет 50 кв. метров. В 19:50 пожар удалось локализовать, в 19:59 его ликвидировали.

Читайте также:

В результате один человек погиб, еще один получил травмы. В тушении огня участвовали семь спасателей с двумя машинами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области. 

Как писали Юга.ру, 15 декабря в Краснодаре потушили пожар в многоэтажке, в результате один человек пострадал.

МЧС Пожары смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Врачи удалили 12-сантиметровую миому у жительницы Кубани
Адыгея направит федеральную субсидию на ремонт моста и строительство обхода Майкопа
В Темрюкском районе назначили нового прокурора
Главу фирмы в Ингушетии подозревают в мошенничестве на 6,8 млн рублей
Один человек погиб и один пострадал в пожаре на Дону
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ставрополье

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале