В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке. Есть жертва

В Краснодаре днем 15 декабря произошел пожар в многоэтажном доме в районе кинотеатра «Болгария»

В 13:40 спасатели получили сообщение о возгорании в квартире на первом этаже многоэтажки на улице Стасова. На место выехали девять пожарных и три единицы спецтехники.

В 14:09 огонь на площади 10 кв. метров был потушен.

Есть пострадавший, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В группе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте» сообщается о погибшем. По данным паблика, пенсионер умер, когда готовил еду на плите, после чего начался пожар.

Специалисты устанавливают причину возгорания.