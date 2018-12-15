В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке. Есть жертва
В Краснодаре днем 15 декабря произошел пожар в многоэтажном доме в районе кинотеатра «Болгария»
В 13:40 спасатели получили сообщение о возгорании в квартире на первом этаже многоэтажки на улице Стасова. На место выехали девять пожарных и три единицы спецтехники.
В 14:09 огонь на площади 10 кв. метров был потушен.
Есть пострадавший, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В группе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте» сообщается о погибшем. По данным паблика, пенсионер умер, когда готовил еду на плите, после чего начался пожар.
Специалисты устанавливают причину возгорания.
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