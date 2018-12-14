В Краснодаре потушили крупный пожар
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре 14 декабря спасатели потушили крупный пожар на Ростовском шоссе
Спасатели ликвидировали открытое горение в 0:34, уже в 1:35 огонь полностью потушили. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вечером 13 декабря на Ростовском шоссе загорелось здание рядом с банкетным залом.
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