В Краснодаре потушили крупный пожар

В Краснодаре 14 декабря спасатели потушили крупный пожар на Ростовском шоссе

Спасатели ликвидировали открытое горение в 0:34, уже в 1:35 огонь полностью потушили. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 13 декабря на Ростовском шоссе загорелось здание рядом с банкетным залом.