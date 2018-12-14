В Краснодаре потушили крупный пожар

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 14 декабря спасатели потушили крупный пожар на Ростовском шоссе

Спасатели ликвидировали открытое горение в 0:34, уже в 1:35 огонь полностью потушили. Площадь пожара составила 200 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 13 декабря на Ростовском шоссе загорелось здание рядом с банкетным залом.

Краснодар МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из-за выпавшего града затруднилось движение автобусов
В Краснодаре временно ограничили движение по улице Кореновской
В Краснодаре организуют 58 елочных базаров
В троллейбусах Майкопа появился бесплатный Wi-Fi
Из-за аварии с двумя грузовиками перекрыли трассу под Горячим Ключом
В Краснодаре потушили крупный пожар

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале