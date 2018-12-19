В Усть-Лабинком районе занялись разработкой гастрономического бренда

Краснодарский край

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В Усть-Лабинком районе решили создать бренд для продуктов питания от местных товаропроизводителей

Патриотичной аппетитности тест:

Планируется, что колбасы, сыры и хлеб отметят товарной маркой, которая будет говорить о качестве, свежести и экологической безопасности продуктов.

К созданию нового проекта гастрономической идентичности приступили три местных производителя — «АгроИнвестПроект», «Формула» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина». Разработка концепции проходит под патронажем Фонда развития территорий «Большая Земля» и Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело».

«В нашем районе работают эксперты, которые, по словам основателя "Большой земли" Бориса Акимова, помогут сделать еду инструментом социальных изменений на территории и создать особый усть-лабинский гастрономический мир», — рассказали в пресс-службе администрации района.

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Проект гастрономического бренда находится в разработке, сроки его представления пока не установлены.

Как сообщали Юга.ру, с 1 января 2018 года в Краснодарском крае стартовала программа по присвоению бренда «Сделано на Кубани».

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