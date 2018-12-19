В Усть-Лабинком районе занялись разработкой гастрономического бренда

В Усть-Лабинком районе решили создать бренд для продуктов питания от местных товаропроизводителей

Планируется, что колбасы, сыры и хлеб отметят товарной маркой, которая будет говорить о качестве, свежести и экологической безопасности продуктов.

К созданию нового проекта гастрономической идентичности приступили три местных производителя — «АгроИнвестПроект», «Формула» и сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина». Разработка концепции проходит под патронажем Фонда развития территорий «Большая Земля» и Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело».

«В нашем районе работают эксперты, которые, по словам основателя "Большой земли" Бориса Акимова, помогут сделать еду инструментом социальных изменений на территории и создать особый усть-лабинский гастрономический мир», — рассказали в пресс-службе администрации района.