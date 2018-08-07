Сколько в вас кубанской еды? Патриотичной аппетитности тест
Свое — самое вкусное, это вам любой скажет. С рынка, со своего огорода, с бабушкиной дачи, да и просто от местного производителя.
Кубанские продукты — бренд, известный всей стране. А знаете ли вы, что производят в нашей житнице, кроме миллиона тонн кубанского риса? Проверьте себя с тестом, который редакция Юга.ру подготовила совместно с супермаркетами «Табрис» — такими же родными и кубанскими, как виноград «изабелла», таманский персик и вареная кукуруза.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Сколько в вас кубанской еды? Патриотичной аппетитности тест
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