Сколько в вас кубанской еды? Патриотичной аппетитности тест

Краснодарский край, Вся Россия

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Свое — самое вкусное, это вам любой скажет. С рынка, со своего огорода, с бабушкиной дачи, да и просто от местного производителя.

Кубанские продукты — бренд, известный всей стране. А знаете ли вы, что производят в нашей житнице, кроме миллиона тонн кубанского риса? Проверьте себя с тестом, который редакция Юга.ру подготовила совместно с супермаркетами «Табрис» — такими же родными и кубанскими, как виноград «изабелла», таманский персик и вареная кукуруза.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Сколько в вас кубанской еды? Патриотичной аппетитности тест

Еда Продукты питания Тесты

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