На Кубани арестовали директора цирка, где львица напала на девочку

Суд заключил под стражу директора цирка шапито, в котором 28 октября львица набросилась на девочку во время выступления в Успенском районе

Об этом рассказал 18 декабря прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. По его словам, директора цирка взяли под стражу, изменив меру пресечения с домашнего ареста.

Как писали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время выступления цирка шапито львица напала на четырехлетнюю девочку, которая, по словам администрации цирка, сидела на краю арены.

Ребенка доставили в больницу с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому.

Директора цирка Андрея Манучаряна задержали на следующий день и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В середине ноября Манучаряну предъявили иск на 5 млн рублей. Позже директора цирка посадили в СИЗО.