На Лагонакском нагорье выпал метр снега

Адыгея, Краснодарский край

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На Лагонакском нагорье Кавказского биосферного заповедника к 17 декабря выпало около метра снега

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В связи с этим помимо подготовки программ отдыха, туристические организации горного курорта проложили лыжные и саночные трассы, расчистили от снега места отдыха и смотровые площадки.

«За один день на плато может выпасть до 1,5 метров снега. Так и в этот раз: после нескольких прохладных, дней потеплело, но вместе с потеплением пришел снегопад», — рассказали в заповеднике.

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Летние туристические маршруты в заповеднике закрыли 21 ноября. Дата открытия зимних туров определится в зависимости от установления стабильного снежного покрова, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов на горной трассе к плато Лагонаки направят дополнительные наряды ГИБДД с учетом увеличения транспортного потока. Муниципалитетам рекомендовали заранее проинспектировать оборудованные места стоянок автотранспорта возле горнолыжных комплексов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

Как писали Юга.ру, в новогодние каникулы в Адыгее ожидается более 100 тыс. туристов.

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