На Лагонакском нагорье выпал метр снега
На Лагонакском нагорье Кавказского биосферного заповедника к 17 декабря выпало около метра снега
Читайте также:
В связи с этим помимо подготовки программ отдыха, туристические организации горного курорта проложили лыжные и саночные трассы, расчистили от снега места отдыха и смотровые площадки.
«За один день на плато может выпасть до 1,5 метров снега. Так и в этот раз: после нескольких прохладных, дней потеплело, но вместе с потеплением пришел снегопад», — рассказали в заповеднике.
Читайте также:
Летние туристические маршруты в заповеднике закрыли 21 ноября. Дата открытия зимних туров определится в зависимости от установления стабильного снежного покрова, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов на горной трассе к плато Лагонаки направят дополнительные наряды ГИБДД с учетом увеличения транспортного потока. Муниципалитетам рекомендовали заранее проинспектировать оборудованные места стоянок автотранспорта возле горнолыжных комплексов, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
Как писали Юга.ру, в новогодние каникулы в Адыгее ожидается более 100 тыс. туристов.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.