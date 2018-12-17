На Лагонакском нагорье выпал метр снега

На Лагонакском нагорье Кавказского биосферного заповедника к 17 декабря выпало около метра снега

В связи с этим помимо подготовки программ отдыха, туристические организации горного курорта проложили лыжные и саночные трассы, расчистили от снега места отдыха и смотровые площадки.

«За один день на плато может выпасть до 1,5 метров снега. Так и в этот раз: после нескольких прохладных, дней потеплело, но вместе с потеплением пришел снегопад», — рассказали в заповеднике.