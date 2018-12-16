Жителей Адыгеи предупредили о сходе снежных лавин

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 16 декабря объявили штормовое предупреждение в связи с возможным сходом лавин

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18:00 16 декабря до 18:00 19 декабря в горах Адыгеи выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно.

Из-за схода лавин возможны чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением зданий, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры. Также это может затруднить работу автомобильного транспорта, привести к перекрытию дорог, мостов и тоннелей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

МЧС Погода Штормовые предупреждения
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителей Адыгеи предупредили о сходе снежных лавин
В Сочи внедорожник врезался в припаркованную на обочине легковушку. Пострадали трое
ФК «Краснодар» заработал 7,4 млн евро за участие в Лиге Европы
Подросток и двое взрослых пострадали при столкновении двух легковушек в Сочи
Грузовик упал с обрыва на территорию аквапарка в Крыму
В Краснодаре противогололедными средствами обработали девять мостов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале