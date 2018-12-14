Задержанный за убийство трех девушек житель Ростова дал признательные показания

В Ростове-на-Дону предъявили обвинение 37-летнему местному жителю, который убил трех девушек

Как сообщали Юга.ру, 16 октября на улице Платона Кляты в Ростове из дома ушла и не вернулась 24-летняя девушка. Через два дня ее тело нашли с признаками насильственной смерти в поле на окраине соседнего микрорайона «Суворовский».

По данным следствия, 16 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения в жилом комплексе «Суворовский» увидел незнакомую девушку, которая сидела на лавочке. Он захотел изнасиловать ее, поэтому свернул в несколько раз свою куртку, подошел сзади и накинул ее на шею девушки. После этого он перетащил ее в углубление в земле, расположенное недалеко от лавочки. Там он изнасиловал жертву, а затем убил.

Мужчину задержали в ноябре. Молекулярно-генетические экспертизы показали, что он причастен еще к двум аналогичным преступлениям. В 2000 году он убил 32-летнюю женщину, в 2001 году — 16-летнюю девушку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ростовчанин дал признательные показания. Ему предъявили обвинение по п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, двух и более лиц, сопряженное с изнасилованиями, насильственными действиями сексуального характера), ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).