В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Сочинский специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей прогнозирует смерчи над морем в районе Сочи

Опасность формирования смерчей от Анапы до Магри и на участке Магри — Веселое сохранится до конца суток 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Все оперативные службы Сочи перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии города.