В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Сочинский специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей прогнозирует смерчи над морем в районе Сочи
Опасность формирования смерчей от Анапы до Магри и на участке Магри — Веселое сохранится до конца суток 14 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Все оперативные службы Сочи перешли в режим повышенной готовности, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Спасатели просят гостей и жителей курорта принять необходимые меры предосторожности. В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 112.
Как сообщали Юга.ру, утром 14 декабря в Сочи во время грозы выпал град. Диаметр крупы составлял от 2 до 4 мм, на отдельных участках град достигал 10 мм.
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