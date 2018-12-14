Диаметр града в Сочи достигал 10 мм — Гидрометцентр

Краснодарский край

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В Сочи диаметр ледяной крупы, выпавшей утром 14 декабря, в среднем составлял от 2 до 4 мм

По данным метеостанции Сочи, на отдельных участках град был более крупным — до 10 мм в диаметре.

«Осадки в виде ледяной или снежной крупы в Сочи выпадают, как правило, в переходные сезоны — в начале зимы или весны. Из-за локальности явления, а также из-за быстрой активизации облачности при подходе с моря к берегу, такие процессы являются трудно прогнозируемыми и чаще неожиданными», — прокомментировали в спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

Смотрите фоторепортаж:

В Красной Поляне высота снежного покрова к 6:00 14 декабря составила 3 см, в высокогорной зоне — 1 метр. Температура понизилась до -8 °С.

По данным синоптиков, к выходным на курорте ожидается улучшение погоды и потепление.

Напомним, в Сочи утром 14 декабря выпал сильный град, из-за этого частично нарушилось движение транспорта.

Как сообщали Юга.ру, в выходные в Краснодарском крае прогнозируют похолодание, дождь, мокрый снег и гололед.

Красная Поляна Погода Сочи
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