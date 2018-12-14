Диаметр града в Сочи достигал 10 мм — Гидрометцентр

В Сочи диаметр ледяной крупы, выпавшей утром 14 декабря, в среднем составлял от 2 до 4 мм

По данным метеостанции Сочи, на отдельных участках град был более крупным — до 10 мм в диаметре.

«Осадки в виде ледяной или снежной крупы в Сочи выпадают, как правило, в переходные сезоны — в начале зимы или весны. Из-за локальности явления, а также из-за быстрой активизации облачности при подходе с моря к берегу, такие процессы являются трудно прогнозируемыми и чаще неожиданными», — прокомментировали в спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.