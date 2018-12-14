В выходные на Кубани похолодает. Ожидается дождь, мокрый снег и гололед

Синоптики рассказали, какая погода ожидается 14-16 декабря на территории Краснодарского края

В крае 14 декабря прогнозируют дождь и мокрый снег, в южной половине региона ожидаются сильные осадки. В отдельных пунктах ночью и утром туман, гололед, налипание мокрого снега. Дневная температура составит 2-7 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 10-15 м/с.

На Черноморском побережье синоптики обещают осадки. Дневная температура — 5-10 °С, в северной части побережья — 8-13 °С. Ветер до 4-9 м/с.

В Краснодаре в последний день рабочей недели ожидаются осадки. Днем воздух прогреется до 4-6 °С. Ветер 4-9 м/с. В выходные в крае местами ожидаются осадки, налипание мокрого снега, гололед, туман. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +2...-3 °С, в воскресенье будет 0...-5 °С, местами в юго-восточных предгорьях до -7 °С. Днем 15 декабря ожидается 0-5 °С, 16 декабря похолодает до 2-3 °С. Ветер 4-9 м/с, порывы 12-17 м/с.