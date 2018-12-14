В Сочи из-за выпавшего града затруднилось движение автобусов
В Сочи утром 14 декабря выпал сильный град, из-за этого частично нарушилось движение транспорта
Из-за непогоды в микрорайонах Завокзальном, Макаренко, Бытха и других на дорогах образовался гололед, движение транспорта нарушилось.
«В связи с неблагоприятной погодной обстановкой движение на некоторых маршрутах затруднено, возможны сбои в расписании», — сообщили в МУП «Сочиавтотранс».
Град в Сочи шел во время грозы. По прогнозу Спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, 14 декабря на курорте ожидается временами слабый и умеренный дождь, местами гроза, ветер умеренный, температура воздуха 5-10 °С.
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