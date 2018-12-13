В Краснодаре на три ночи изменят несколько трамвайных маршрутов

В Краснодаре с 13 по 15 декабря в вечернее и ночное время изменится схема движения нескольких трамвайных маршрутов

13 и 14 декабря трамваи маршрута №4 после 22:00 будут курсировать от Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние вагоны по маршруту отправятся от Комсомольского микрорайона в 21:45, от улицы Индустриальной — в 22:43. 15 декабря трамваи на этом маршруте будут ходить в стандартном режиме.

Такие меры примут в связи с ремонтом рельсов на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской.

На маршруте №5 трамваи все три дня с 21:25 будут следовать от улицы Бершанской до Индустриальной. Последние трамваи отправятся по маршруту от Бершанской 13 и 14 декабря в 21:01, от Солнечной — в 22:17, 15 декабря — в 21:03 и 21:57 соответственно.

Трамваи маршрута №7 с 22:00 13 декабря будут ходить от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние вагоны по маршруту отправятся от Западного депо в 21:46, от улицы Димитрова — в 22:35.