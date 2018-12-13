В Краснодаре на три ночи изменят несколько трамвайных маршрутов
В Краснодаре с 13 по 15 декабря в вечернее и ночное время изменится схема движения нескольких трамвайных маршрутов
Такие меры примут в связи с ремонтом рельсов на пересечении улиц Ставропольской и Титаровской.
13 и 14 декабря трамваи маршрута №4 после 22:00 будут курсировать от Комсомольского микрорайона до Восточного депо. Последние вагоны по маршруту отправятся от Комсомольского микрорайона в 21:45, от улицы Индустриальной — в 22:43. 15 декабря трамваи на этом маршруте будут ходить в стандартном режиме.
На маршруте №5 трамваи все три дня с 21:25 будут следовать от улицы Бершанской до Индустриальной. Последние трамваи отправятся по маршруту от Бершанской 13 и 14 декабря в 21:01, от Солнечной — в 22:17, 15 декабря — в 21:03 и 21:57 соответственно.
Трамваи маршрута №7 с 22:00 13 декабря будут ходить от Западного депо до ж/д вокзала Краснодар-1. Последние вагоны по маршруту отправятся от Западного депо в 21:46, от улицы Димитрова — в 22:35.
На маршруте №22 13 декабря с 22:00 трамваи пойдут от улицы Димитрова в Восточное депо. Последние рейсы по маршруту стартуют от Димитрова в 21:36, от улицы Солнечной — в 22:25.
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14 и 15 декабря трамваи №7 и №22 будут следовать по маршруту №6: по улицам Ставропольской, Стасова, Воронежской, Титаровской до Западного депо и Солнечной соответственно.
Трамваи маршрута №8 все три дня после 21:50 будут ходить от хладокомбината до Комсомольского микрорайона, с 22:25 — от улицы Солнечной по Садовой. Последние вагоны по маршруту отправятся от хладокомбината в 21:26, от Солнечной — в 22:01, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 12 декабря мэр Краснодара объяснил, что мешает строить новые трамвайные линии в городе.
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