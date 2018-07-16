Порно про футбол стало популярнее во время ЧМ, а трафик из России упал
Порносайт Pornhub опубликовал статистику посещаемости во время чемпионата мира по футболу — 2018
По данным статистики Pornhub, после старта ЧМ поисковые запросы «футбол» и «соккер» на сайте удвоились и продолжают держаться намного выше среднего.
Что касается падения трафика по странам во время матчей их сборных, лидером стал Сенегал — пока играла их команда, трафик Pornhub из этой страны упал в среднем на 47%. За сенегальцами следуют -45% трафика в Иране, -42% в Исландии и -40% в Хорватии и Марокко. В нижней части списка с менее чем 10%-ными падениями находятся Франция, Коста-Рика, Россия и Австралия.
Во время раунда плей-офф лидеры сменились: трафик из Уругвая упал на 61% на матче с Португалией, во время матча Аргентина — Франция падение было практически идентичным: -36% и -35% соответственно. Самая большая разница между странами была зафиксирована во время матча Бразилия — Мексика: -33% против -12%. Когда Россия играла с Испанией, посещаемость снизилась только на 17%.
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