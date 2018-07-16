Порно про футбол стало популярнее во время ЧМ, а трафик из России упал

Порносайт Pornhub опубликовал статистику посещаемости во время чемпионата мира по футболу — 2018

По данным статистики Pornhub, после старта ЧМ поисковые запросы «футбол» и «соккер» на сайте удвоились и продолжают держаться намного выше среднего.

Что касается падения трафика по странам во время матчей их сборных, лидером стал Сенегал — пока играла их команда, трафик Pornhub из этой страны упал в среднем на 47%. За сенегальцами следуют -45% трафика в Иране, -42% в Исландии и -40% в Хорватии и Марокко. В нижней части списка с менее чем 10%-ными падениями находятся Франция, Коста-Рика, Россия и Австралия.