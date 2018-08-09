Кубанские врачи удалили с шеи пациента опухоль размером с теннисный мяч

Врачи из Краснодара спасли жизнь мужчине с опухолью на шее

С жалобами на опухоль в области шеи в Краевую клиническую больницу №2 в Краснодаре пришел 49-летний мужчина. Полтора года он не обращался к врачам, но за последний месяц новообразование сильно увеличилось. Из-за этого у мужчины появились головокружения, повышение температуры тела, ему стало тяжело глотать и говорить.

Специалисты определили, что на шее пациента находится опухоль, которая сдавливает сонную артерию и трахею. Так как рост опухоли угрожал жизни пациента, врачи приняли решение провести операцию.

В результате медики удалили образование размерами 15 на 10 см. Оказалось, что это злокачественная опухоль. Успешную операцию успели провести до начала метастазов, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.