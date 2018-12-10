Главным тренером ФК «Урожай» стал Николай Писарев
Новым главным тренером краснодарского футбольного клуба «Урожай» 10 декабря стал Николай Писарев
Читайте также:
В пресс-службе «Урожая» сообщили, что акционеры и руководство клуба приняли такое решение, так как Писарев хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач. Он будет совмещать должности главного тренера и спортивного директора клуба.
Как писали Юга.ру, главный тренер футбольного клуба «Урожай» Евгений Калешин 4 декабря заявил о том, что покидает свой пост. «Урожай» 1 декабря сообщил о том, что гендиректором клуба стал экс-футболист и телекомментатор Дмитрий Градиленко.
Кто такой Николай Писарев
Николай Писарев был тренером в футбольных клубах «Краснознаменск», «Крылья Советов» и «Уралан». С 2005 года возглавлял сборную России по пляжному футболу, а с 2010-го — молодежную сборную страны. Впервые за 12 лет Писарев в 2012 году вывел ее на Евро, под его руководством команда дошла до финальной части чемпионата Европы. В 2017–2018 годах был главным тренером «Олимпийца» (сейчас «Нижний Новгород»).
Интервью с Саидой Сиражудиновой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.