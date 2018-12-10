Главным тренером ФК «Урожай» стал Николай Писарев

Новым главным тренером краснодарского футбольного клуба «Урожай» 10 декабря стал Николай Писарев

В пресс-службе «Урожая» сообщили, что акционеры и руководство клуба приняли такое решение, так как Писарев хорошо знаком с коллективом команды и готов к решению поставленных задач. Он будет совмещать должности главного тренера и спортивного директора клуба.

Как писали Юга.ру, главный тренер футбольного клуба «Урожай» Евгений Калешин 4 декабря заявил о том, что покидает свой пост. «Урожай» 1 декабря сообщил о том, что гендиректором клуба стал экс-футболист и телекомментатор Дмитрий Градиленко.

Кто такой Николай Писарев