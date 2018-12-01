В ФК «Урожай» сменился гендиректор

Футбольный клуб «Урожай» 1 декабря сообщил об изменениях в руководящем составе

На сайте клуба сообщается, что новым гендиректором «Урожая» стал Дмитрий Градиленко.

Градиленко — мастер спорта, двукратный чемпион СССР (1987 и 1989 года) и чемпион России (1993 год).

После завершения карьеры футболиста он стал спортивным директором в футбольных клубах «Динамо» Брянск и «Зенит» Пенза, был экспертом и комментатором на центральных телеканалах страны.