В ФК «Урожай» сменился гендиректор

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Урожай» 1 декабря сообщил об изменениях в руководящем составе

На сайте клуба сообщается, что новым гендиректором «Урожая» стал Дмитрий Градиленко.

Градиленко —  мастер спорта, двукратный чемпион СССР (1987 и 1989 года) и чемпион России (1993 год).

После завершения карьеры футболиста он стал спортивным директором в футбольных клубах «Динамо» Брянск и «Зенит» Пенза, был экспертом и комментатором на центральных телеканалах страны.

Кадровые перестановки ФК «Урожай» Футбол
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В ФК «Урожай» сменился гендиректор
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