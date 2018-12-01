В ФК «Урожай» сменился гендиректор
Краснодарский край Маша Волобуева
Футбольный клуб «Урожай» 1 декабря сообщил об изменениях в руководящем составе
На сайте клуба сообщается, что новым гендиректором «Урожая» стал Дмитрий Градиленко.
Градиленко — мастер спорта, двукратный чемпион СССР (1987 и 1989 года) и чемпион России (1993 год).
После завершения карьеры футболиста он стал спортивным директором в футбольных клубах «Динамо» Брянск и «Зенит» Пенза, был экспертом и комментатором на центральных телеканалах страны.
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