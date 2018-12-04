Калешин покинул пост главного тренера ФК «Урожай»

Главный тренер футбольного клуба «Урожай» Евгений Калешин 4 декабря сообщил о своем увольнении

Заявление тренера опубликовано на сайте футбольной команды. Калешин сказал, что отработал в клубе три интенсивных сезона и к окончанию осенней части он уже чувствовал сильное утомление. Он надеялся, что отпуск поможет ему отдохнуть, но работа в таком ритме «посадила батарейки».

«Поэтому я хотел бы взять паузу в работе, так как работать в таком интенсивном ритме, в котором отработано три сезона, я сейчас не в состоянии. Мне просто необходимо отдохнуть. Не хочу, чтоб мое состояние влияло на результаты команды, поэтому я и попросил руководство дать мне возможность отдохнуть», — цитирует Калешина пресс-служба «Урожая».