«Ахмат» дома победил тульский «Арсенал»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 10 декабря на домашнем поле обыграл тульский «Арсенал»

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги состоялся на «Ахмат-Арене» в Грозном.

Счет открыл полузащитник грозненской команды Феррейра Дос Сантос Раванелли на 34-й минуте. Еще один гол в пользу «Ахмата» реализовал нападающий Аблайе Мбенг на пятой минуте дополнительного времени. Игра завершилась со счетом 2:0.

«Ахмат» набрал 23 очка и оказался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.