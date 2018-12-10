«Ахмат» дома победил тульский «Арсенал»

Чечня

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 10 декабря на домашнем поле обыграл тульский «Арсенал»

Матч 17-го тура Российской премьер-лиги состоялся на «Ахмат-Арене» в Грозном.

Счет открыл полузащитник грозненской команды Феррейра Дос Сантос Раванелли на 34-й минуте. Еще один гол в пользу «Ахмата» реализовал нападающий Аблайе Мбенг на пятой минуте дополнительного времени. Игра завершилась со счетом 2:0. 

«Ахмат» набрал 23 очка и оказался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

В 18-м туре грозненская команда сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 3 марта на выезде.

Как писали Юга.руу, в матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой», «Анжи» проиграл «Спартаку», «Ростов» уступил «Крыльям Советов».

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«Ахмат» дома победил тульский «Арсенал»

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