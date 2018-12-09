«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» в последнем матче года

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 14-й минуте забил полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. На 26-й минуте счет сравнял Иван Игнатьев.

На стадионе присутствовали 21 тыс. 167 зрителей.

По итогам матча «быки» с 33 очками располагаются на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, с отставанием от лидирующего «Зенита» в одно очко. 

Для «Краснодара» это был заключительный матч РПЛ в этом году.

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