В Сочи отремонтировали разрушенный автомобильный мост и восстановили движение транспорта
В селе Нижняя Шиловка рядом с Сочи 6 декабря дорожники отремонтировали разрушенный мост
Об этом сообщил глава сочинского дорожного филиала компании «Краснодаравтодор» Денис Пронкин. По его словам, движение транспорта на разрушенном участке дороги восстановили в 23:45.
Ранее специалисты планировали отремонтировать автомобильный мост 7 декабря, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 6 декабря после сильных дождей повредилась временная дорога, устроенная для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка.
14 ноября после паводка обрушилась часть моста через реку Чахцуцыр. Через несколько дней в Нижней Шиловке восстановили движение транспорта по насыпной дороге рядом с мостом.
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