В Сочи отремонтировали разрушенный автомобильный мост и восстановили движение транспорта

В селе Нижняя Шиловка рядом с Сочи 6 декабря дорожники отремонтировали разрушенный мост

Об этом сообщил глава сочинского дорожного филиала компании «Краснодаравтодор» Денис Пронкин. По его словам, движение транспорта на разрушенном участке дороги восстановили в 23:45. Ранее специалисты планировали отремонтировать автомобильный мост 7 декабря, сообщает ТАСС.

Как писали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 6 декабря после сильных дождей повредилась временная дорога, устроенная для проезда к селам Веселое и Нижняя Шиловка.