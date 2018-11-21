Краснодарские «Отряды Путина» заявили, что на них напали с оружием

В Краснодаре «Отряды Путина» 21 ноября сообщили о вооруженном нападении на своих активистов и руководителя

Активистка и дочь основателя фонда «Социальная справедливость» и движения «Отряды Путина» Фатима Динаева рассказала порталу Юга.ру, что нападение произошло около 10:30. По ее словам, в офис фонда ворвались двое мужчин. В комнате находились четыре человека — сама Динаева, ее отец Марат Динаев, секретарь фонда и еще один сотрудник Владислав Бобка. Вошедшие попытались вытащить Динаева на улицу, чтобы поговорить, тот сопротивлялся. После один из них начал стрелять, а второй распылил баллончик в сторону Фатимы. Она подчеркнула, что нападавшие сказали: «Перестаньте заниматься тем, чем вы занимаетесь».

По словам Динаевой, ранения получили два человека — Бобка и Динаев, ей попали баллончиком в лицо. Марата Динаева госпитализировали, он проведет в больнице около пяти дней. Владислава госпитализировать не стали, но, по словам Динаевой, из него «достали пару пуль». В регистратуре Городской больницы №3 «Свободным Медиа» подтвердили поступление в травматологическое отделение Марата Динаева.

Фатима Динаева сказала, что из закрытых источников ей известно, кто нападал, но отказалась назвать заказчиков и нападавших. По ее словам, пострадавшие обратились в следственные органы, а она при необходимости сможет опознать нападавших.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по факту конфликтной ситуации в одном из офисных помещений Краснодара проводится проверка.