Краснодарские «Отряды Путина» заявили, что на них напали с оружием
В Краснодаре «Отряды Путина» 21 ноября сообщили о вооруженном нападении на своих активистов и руководителя
Активистка и дочь основателя фонда «Социальная справедливость» и движения «Отряды Путина» Фатима Динаева рассказала порталу Юга.ру, что нападение произошло около 10:30. По ее словам, в офис фонда ворвались двое мужчин. В комнате находились четыре человека — сама Динаева, ее отец Марат Динаев, секретарь фонда и еще один сотрудник Владислав Бобка. Вошедшие попытались вытащить Динаева на улицу, чтобы поговорить, тот сопротивлялся. После один из них начал стрелять, а второй распылил баллончик в сторону Фатимы. Она подчеркнула, что нападавшие сказали: «Перестаньте заниматься тем, чем вы занимаетесь».
По словам Динаевой, ранения получили два человека — Бобка и Динаев, ей попали баллончиком в лицо. Марата Динаева госпитализировали, он проведет в больнице около пяти дней. Владислава госпитализировать не стали, но, по словам Динаевой, из него «достали пару пуль». В регистратуре Городской больницы №3 «Свободным Медиа» подтвердили поступление в травматологическое отделение Марата Динаева.
Фатима Динаева сказала, что из закрытых источников ей известно, кто нападал, но отказалась назвать заказчиков и нападавших. По ее словам, пострадавшие обратились в следственные органы, а она при необходимости сможет опознать нападавших.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что по факту конфликтной ситуации в одном из офисных помещений Краснодара проводится проверка.
Динаева добавила, что 26 ноября Первомайский районный суд Краснодара будет рассматривать иск Минюста о закрытии фонда «Социальная справедливость» из-за того, что фонд якобы финансирует «Отряды Путина». Управление Министерства юстиции по Краснодарскому краю инициировало ликвидацию фонда после жалобы томского активиста Сергея Чайковского.
«По результатам проверки управлением принято решение о направлении административного искового заявления о ликвидации фонда "Социальная справедливость" и исключения из Единого государственного реестра юридических лиц на основании закона "О благотворительной деятельности и добровольчестве», — цитирует «Интерфакс» ответ на запрос Чайковского.
В письме Минюста сказано, что выездная проверка в фонде была с 26 сентября по 22 октября. Во время проверки «выявлены нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации». Динаева утверждает, что накануне проверки документы фонда украли.
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«Отряды Путина» были созданы Маратом Динаевым и его дочерью Фатимой, руководителями краснодарского общественного фонда «Социальная справедливость», который когда-то создавался, чтобы помогать пожилым людям, но впоследствии якобы переквалифицировался на поддержку малоимущим семьям. То, каким образом функционируют и взаимодействуют эти две организации, а также чем руководствуются их лидеры, можно прочесть в материале, который по просьбе издания Meduza подготовил издатель Юга.ру.
В июне 2018 года Марат Динаев заявил, что «Отряды Путина» прекращают деятельность, однако 3 октября на ютуб-канале движения появилось видео, где сообщает, что оно возобновило работу.
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