В Сочи будут судить 18-летнего парня, который пытался примкнуть к террористам в Сирии

В Сочи будут судить молодого человека за приготовление к участию в деятельности террористической организации

По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года 18-летний парень разрабатывал план, чтобы уехать в Сирию и примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Молодой человек в социальных сетях подписался на новостные каналы, в которых собирал информацию о маршруте в Сирию, а также о необходимых предметах, прогнозе погоды и возможных препятствиях по пути.

Парень купил все необходимые вещи: еду, лекарства, одежду и холодное оружие. После этого, 27 декабря, он приехал из Москвы в село Веселое Адлерского района. Далее молодой человек планировал уехать в Абхазию, но его задержали сотрудники полиции.

Против парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Приготовление к участию в деятельности террористической организации) на основании материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю. Дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.