Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку
Крым Ксения Мареич
Глава Крыма Сергей Аксенов 3 декабря принял отставку министра жилищно-коммунального хозяйства республики Виталия Глотова
Чиновник покинул должность по собственному желанию. Соответствующий указ опубликовали 3 декабря на правительственном портале Крыма.
Виталию Глотову 58 лет. В мае 2018 года Глотов сменил на посту министра ЖКХ Крыма Марину Горбатюк, которая проработала главой ведомства меньше года и ушла в отставку по собственному желанию.
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