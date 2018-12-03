Министр ЖКХ Крыма ушел в отставку

Глава Крыма Сергей Аксенов 3 декабря принял отставку министра жилищно-коммунального хозяйства республики Виталия Глотова

Виталию Глотову 58 лет. В мае 2018 года Глотов сменил на посту министра ЖКХ Крыма Марину Горбатюк, которая проработала главой ведомства меньше года и ушла в отставку по собственному желанию.