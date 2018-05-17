В Крыму назначили нового министра жилищно-коммунального хозяйства

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром жилищно-коммунального хозяйства республики Виталия Глотова

Марина Горбатюк, которая до 16 мая возглавляла ведомство, написала заявление об отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Вместо Марины Горбатюк министром жилищно-коммунального хозяйства стал Виталий Глотов. Новый министр официально приступит к своим обязанностям 18 мая. Глотов человек опытный, хорошо знает крымскую специфику и, надеюсь, сможет достойно организовать работу министерства, которое он возглавил», — написал на своей странице в Facebook Аксенов.

Марина Горбатюк была министром ЖКХ Крыма с июля 2017 года. Глотов является заместителем директора предприятия «Вода Крыма».