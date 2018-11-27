В Армавире у приезжих нашли 100 граммов героина

В Армавире задержали двоих жителей ближнего зарубежья, у которых нашли 100 граммов героина

Полицейские задержали 23-летнего приезжего в состоянии опьянения на одной из улиц города. Парень отказался от медицинского освидетельствования, тогда его отвезли в отдел для составления протокола.

При личном досмотре у молодого человека нашли сверток со светлым порошкообразным веществом, мобильный телефон и банковскую карту.

Экспертиза установила, что найденное вещество — героин массой около 3 граммов.

Во время осмотра квартиры, в которой задержанный жил с 23-летним знакомым, полицейские нашли еще более 97 граммов героина. Выяснилось, что парни продавали наркотики, делая закладки в Армавире.

Против молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере, совершенные организованной группой). Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.