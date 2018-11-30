Судья ЕСПЧ предложил легализовать однополые отношения в России

Российский судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов высказался за легализацию «партнерских отношений» в стране

Об этом судья заявил в рамках одного из рассмотренных в Страсбурге дел в своем официальном «особом мнении» — изложении позиции судьи, не согласного с мнением большинства или его мотивировкой. На «особое мнение» можно ссылаться, но самостоятельного правового веса оно не имеет.

По словам Дедова, у россиян есть право создавать «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», которые государство должно уважать и защищать.