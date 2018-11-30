Судья ЕСПЧ предложил легализовать однополые отношения в России
Российский судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов высказался за легализацию «партнерских отношений» в стране
Об этом судья заявил в рамках одного из рассмотренных в Страсбурге дел в своем официальном «особом мнении» — изложении позиции судьи, не согласного с мнением большинства или его мотивировкой. На «особое мнение» можно ссылаться, но самостоятельного правового веса оно не имеет.
По словам Дедова, у россиян есть право создавать «семейные отношения, отличающиеся от обычного понимания союза между мужчиной и женщиной», которые государство должно уважать и защищать.
«Я считаю, что компромисс и социальная гармония могли быть найдены на основе взаимного уважения прав человека и, в частности, прав меньшинств, которые не стремятся продвигать свой собственный образ жизни, а скорее добиваются признания своих гражданских прав, их уважения и защиты со стороны государства», — сказал Дедов.
Читайте также:
По его словам, юридическое признание однополых партнерских отношений может стать отправной точкой для защиты других потребностей, обычно возникающих между членами семьи.
Судья добавил свое «особое мнение» после того, как 27 ноября ЕСПЧ признал незаконными многочисленные случаи запрета проведения ЛГБТ-акций в 118 городах России. С 2009 по 2014 год Европейский суд рассмотрел 51 подобный случай и признал нарушения прав человека на свободу собраний и правовую защиту, пишет «Коммерсантъ».
Читайте также:
Дмитрий Дедов — доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Стал судьей ЕСПЧ от РФ в октябре 2012 года.
Напомним, в июне 2017 года ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о запрете гей-пропаганды.
Как писали Юга.ру, в середине августа в России впервые за всю историю согласовали гей-парад, но отменили его на следующий день.
Читайте также:
Летом 2017 года в Краснодарском крае провели третий квир-фестиваль «Черноморье-2017» и второй транс-лагерь. Мероприятие собрало более 40 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Мурманска, Самары, Ставрополя и районов Краснодарского края.
Спайдермен-коммунальщик, сноуборд на парковке, снеговик на кондиционере
Как Краснодар встречает зиму
Интервью с Алексеем Аванесяном, адвокатом Хаски и Беньяша
И в чем его отличие от других видов топлива
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.