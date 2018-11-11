«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 11 ноября сыграл с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 76:93 (18:32, 21:18, 22:22, 15:21).
Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 18 очков. У армейцев отличился Нандо Де Коло, набрав 30 очков.
Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 5 тыс. 596 болельщиков.
Следующий матч регулярного чемпионата лиги ВТБ железнодорожники проведут 18 ноября дома против пермской «Пармы».
«Локомотив» 14 ноября в рамках Еврокубка встретится с французским «Лиможем» в гостях у соперника.
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