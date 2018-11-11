«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край

Распечатать

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 11 ноября сыграл с ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 76:93 (18:32, 21:18, 22:22, 15:21).

Самым результативным игроком в составе красно-зеленых стал капитан Дмитрий Кулагин, на счету которого 18 очков. У армейцев отличился Нандо Де Коло, набрав 30 очков.

Игру в краснодарском «Баскет-холле» посетили 5 тыс. 596 болельщиков.

Следующий матч регулярного чемпионата лиги ВТБ железнодорожники проведут 18 ноября дома против пермской «Пармы».

«Локомотив» 14 ноября в рамках Еврокубка встретится с французским «Лиможем» в гостях у соперника.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Краснодар» на своем поле разгромил «Енисей»
Новороссийский «Черноморец» дома уступил «Легиону Динамо»
В школе в Евпатории детей кормили просроченными продуктами
Рэпер Баста написал сказку для детей
Под Ростовом женщину насмерть сбили сразу два автомобиля
В Ростове автомобиль вылетел на тротуар и снес рекламный баннер

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале