На Дону назначили новых министра культуры и заместителя губернатора

Губернатор Ростовской области Василий Голубев произвел новые назначения в правительстве региона

Указом главы Ростовской области 29 ноября на вакантную должность заместителя губернатора назначен Михаил Тихонов. Ранее он исполнял обязанности министра промышленности и энергетики региона.

Кроме того, пост областного министра культуры заняла Анна Дмитриева. До этого она была заместителем главы этого ведомства.

Как писали Юга.ру, 28 ноября Голубев отправил в отставку своего заместителя по транспорту, дорожной сфере, промышленности и энергетике Владимира Крупина.

А 27 ноября глава региона освободил от должности министра культуры Владимира Бабкина. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту.