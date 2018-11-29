На Дону назначили новых министра культуры и заместителя губернатора
Губернатор Ростовской области Василий Голубев произвел новые назначения в правительстве региона
Указом главы Ростовской области 29 ноября на вакантную должность заместителя губернатора назначен Михаил Тихонов. Ранее он исполнял обязанности министра промышленности и энергетики региона.
Кроме того, пост областного министра культуры заняла Анна Дмитриева. До этого она была заместителем главы этого ведомства.
Как писали Юга.ру, 28 ноября Голубев отправил в отставку своего заместителя по транспорту, дорожной сфере, промышленности и энергетике Владимира Крупина.
А 27 ноября глава региона освободил от должности министра культуры Владимира Бабкина. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту.
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