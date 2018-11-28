Министра культуры Ростовской области сняли с поста
Ростовская область Наталья Евсикова
Министр культуры Ростовской области Владимир Бабин лишился должности
Указ о кадровых перестановках 27 ноября подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Согласно документу, Бабина назначили заместителем министра по физической культуре и спорту региона. Занимавший эту должность Петр Серов стал заместителем донского министра общего и профессионального образования, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Владимир Бабин занимал пост министра культуры с конца 2017 года.
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