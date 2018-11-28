В Ростовской области отправили в отставку заместителя губернатора по транспорту

Ростовская область

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отправил в отставку своего заместителя по транспорту, дорожной сфере, промышленности и энергетике Владимира Крупина

Указ об освобождении от занимаемой должности Крупина Голубев подписал 28 ноября. 

Владимир Крупин занимал пост замгубернатора с января 2017 года, сообщает пресс-служба главы Ростовской области.

Напомним, ранее своего поста лишился областной министр культуры Владимир Бабин. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту региона. 

Как писали Юга.ру, с июля 2016 года по январь 2017-го Владимир Крупин занимал пост гендиректора ФК «Ростов».

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