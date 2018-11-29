В Евпатории шторм повредил плавкран

В Евпатории ремонтируют плавучий кран, который получил повреждения во время шторма

По словам гендиректора компании-подрядчика «Каштак» Романа Курочкина, кран, задействованный для монтажа искусственных рифов в рамках реконструкции евпаторийской набережной имени Валентины Терешковой, был поврежден в результате шторма.

«Сейчас его ремонтируют. К окончанию шторма он будет восстановлен. Баржа и буксиры были отведены в безопасное место. Команда крана в порядке, все в строю, все нормально», — цитирует «Крыминформ» слова Курочкина.

Гендиректор отметил, что, несмотря на непогоду, до конца года планируют завершить монтаж искусственных рифов.