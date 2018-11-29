В Евпатории шторм повредил плавкран
В Евпатории ремонтируют плавучий кран, который получил повреждения во время шторма
По словам гендиректора компании-подрядчика «Каштак» Романа Курочкина, кран, задействованный для монтажа искусственных рифов в рамках реконструкции евпаторийской набережной имени Валентины Терешковой, был поврежден в результате шторма.
«Сейчас его ремонтируют. К окончанию шторма он будет восстановлен. Баржа и буксиры были отведены в безопасное место. Команда крана в порядке, все в строю, все нормально», — цитирует «Крыминформ» слова Курочкина.
Гендиректор отметил, что, несмотря на непогоду, до конца года планируют завершить монтаж искусственных рифов.
Как сообщали Юга.ру, в акватории Черного и Азовского морей до 30 ноября ожидается шторм. В Крыму 29 ноября приостановили судоходство из-за погодных условий.
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