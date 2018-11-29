В Крыму приостановили судоходство из-за непогоды

В Крыму в акватории Черного и Азовского морей 29 ноября остановили судоходство из-за погодных условий

Он отметил, что такая погода — это нормальное явление для осенне-зимнего периода.

Как сообщали Юга.ру, в акватории Черного и Азовского морей с 27 по 30 ноября прогнозировали шторм.