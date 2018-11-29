В Крыму приостановили судоходство из-за непогоды
Крым Наталья Евсикова
В Крыму в акватории Черного и Азовского морей 29 ноября остановили судоходство из-за погодных условий
«Фактический прогноз подтвердился. Судоходство приостановлено по погоде», — цитирует «Крыминформ» слова генерального директора «Крымских морских портов» Алексея Волкова.
Он отметил, что такая погода — это нормальное явление для осенне-зимнего периода.
Как сообщали Юга.ру, в акватории Черного и Азовского морей с 27 по 30 ноября прогнозировали шторм.
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