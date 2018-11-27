Жителей Крыма предупредили о шторме с пятиметровыми волнами

В Крыму в акватории Черного и Азовского морей прогнозируют шторм

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 27 по 30 ноября в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается шторм.

По прогнозу синоптиков, 27 ноября высота волн достигнет 1,3-2 метров, 28 ноября — 2-3 метров, 29 и 30 ноября — 3-4 метров, в северо-восточной части Черного моря — до 4-5 метров.

«Ожидается ухудшение погодных условий: 27-28 ноября сильные, местами очень сильные дожди, днем 28 переходящие в очень сильный мокрый снег; отложение мокрого снега, усиление юго-западного с переходом на северо-восточный ветер 17-22 м/с. 29-30 ноября временами снег, очень сильный северо-восточный ветер 25-30 м/с, на дорогах гололедица, понижение температуры воздуха до -2…-7 °С», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Спасатели призвали рыбаков и водителей судов воздержаться от выхода в море.

Как сообщали Юга.ру, на полуострове в последние дни ноября прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер.