В Крыму в последние дня ноября прогнозируют дожди, мокрый снег и сильный ветер

Крым

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В Крыму с 27 по 30 ноября синоптики ожидают ухудшение погодных условий

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 ноября в регионе будут идти сильные дожди. Днем 28 ноября пойдет мокрый снег, ветер усилится до 17-22 м/с.

29-30 ноября порывы ветра могут достигать 25-30 м/с. Температура воздуха понизится до -2…-7 °С, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Как писали Юга.ру, с 26 по 28 ноября в Краснодарском крае ожидают дождь и мокрый снег. В Ростове в последние дни ноября также прогнозируют осадки и минусовую температуру.

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