Советником губернатора Ростовской области стал 28-летний победитель конкурса «Лидеры России»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил нового советника

Голубев 28 ноября подписал указ о назначении на должность своего советника победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева.

Алексееву 28 лет. Он окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «Налоги и налогообложение». Работал в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области. Получил второе высшее образование — юридическое, сообщили в пресс-службе главы региона.

Как писали Юга.ру, ранее донской губернатор освободил от должности министра культуры Владимира Бабкина. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту региона. Также глава региона отправил в отставку своего заместителя Владимира Крупина.