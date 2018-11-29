Советником губернатора Ростовской области стал 28-летний победитель конкурса «Лидеры России»

Ростовская область

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил нового советника

Голубев 28 ноября подписал указ о назначении на должность своего советника победителя всероссийского конкурса «Лидеры России» Антона Алексеева. 

Алексееву 28 лет. Он окончил Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «Налоги и налогообложение». Работал в аппарате заместителя председателя правительства Саратовской области. Получил второе высшее образование — юридическое, сообщили в пресс-службе главы региона.

Как писали Юга.ру, ранее донской губернатор освободил от должности министра культуры Владимира Бабкина. Его назначили заместителем министра по физической культуре и спорту региона. Также глава региона отправил в отставку своего заместителя Владимира Крупина. 

Василий Голубев Кадровые перестановки
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