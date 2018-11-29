Самолет Краснодар — Москва из-за снега приземлился в Ростове

Самолет, летевший из Краснодара в Москву 29 ноября совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону

Утром 29 ноября пользователи соцсетей писали, что аэропорт Краснодара закрыт до 11:00. В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру сообщили, что информация не соответствует действительности.

«В расписании Международного аэропорта Краснодар 29 ноября возможны изменения, связанные с расчисткой аэродрома и взлетно-посадочной полосы от снега. По данным на 9:30, самолет, летевший из Краснодара в Москву, совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний», — рассказали в пресс-службе.

Читайте также: Снег в Краснодаре будет идти до 1 декабря