Самолет Краснодар — Москва из-за снега приземлился в Ростове
Самолет, летевший из Краснодара в Москву 29 ноября совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону
Утром 29 ноября пользователи соцсетей писали, что аэропорт Краснодара закрыт до 11:00. В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру сообщили, что информация не соответствует действительности.
«В расписании Международного аэропорта Краснодар 29 ноября возможны изменения, связанные с расчисткой аэродрома и взлетно-посадочной полосы от снега. По данным на 9:30, самолет, летевший из Краснодара в Москву, совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний», — рассказали в пресс-службе.
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