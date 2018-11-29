Самолет Краснодар — Москва из-за снега приземлился в Ростове

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Самолет, летевший из Краснодара в Москву 29 ноября совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону

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Утром 29 ноября пользователи соцсетей писали, что аэропорт Краснодара закрыт до 11:00. В пресс-службе аэропорта порталу Юга.ру сообщили, что информация не соответствует действительности. 

«В расписании Международного аэропорта Краснодар 29 ноября возможны изменения, связанные с расчисткой аэродрома и взлетно-посадочной полосы от снега. По данным на 9:30, самолет, летевший из Краснодара в Москву, совершил посадку на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний», — рассказали в пресс-службе. 

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Как писали Юга.ру, в Краснодаре ночью 29 ноября выпал снег. В течение всего дня прогнозируют шквалистый ветер.

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