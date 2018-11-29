В Краснодаре ночью 28 машин убирали снег с улиц

В Краснодаре в ночь с 28 на 29 ноября ликвидировали последствия снегопада

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов сообщил, что ночью снег убирали 23 комбинированные дорожные и 5 снегоочистительных машин. Всего было обработано около 2 млн кв. метров дорог, на это потратили более 100 тонн песчано-соляной смеси. Спецтехника работала на всех девяти мостах города.

Архипов отметил, что из-за напряженного дорожного траффика работа снегоуборочных машин нецелесообразна. По словам главы департамента, сейчас в Краснодаре все дороги в проезжем состоянии. Вечером при необходимости технику снова задействуют для расчистки снега и наледи.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК пояснили, что в течение ночи и утром специалисты расчищали и посыпали песком остановки общественного транспорта, тротуары, подземные переходы. Всего песком посыпали около 1,5 млн кв. метров. Сейчас эту работу продолжают. На улицах работают 730 специалистов и 32 машины, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре морозы и снег продержатся не менее трех дней. В крае 29 ноября сохраняется экстренное предупреждение в связи с сильным снегом и ветром.