В Сочи объявили штормовое предупреждение

Городские службы Сочи 26 ноября перешли в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

С 18:00 26 ноября до вечера 27 ноября на курорте ожидается усиление ветра, ночью местами порывы могут достигать 17 м/с, утром и днем ожидается усиление до 20 м/с. Кроме того, в первой половине дня в Сочи прогнозируют сильный дождь.

«Все городские службы курорта переведены в режим повышенной готовности», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Спасатели просят жителей и гостей курорта быть бдительными, принять меры предосторожности: не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими незакрепленными конструкциями.

В случае происшествий следует звонить по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае в первой половине недели прогнозируют дожди и мокрый снег. В южной части региона ожидается до 18 °С.