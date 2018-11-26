В Ростове в последние дни ноября прогнозируют дождь и снег

В Ростове-на-Дону с 27 по 30 ноября синоптики прогнозируют дождь и снег

По данным сервиса «Яндекс. Погода», 26 ноября в донской столице будет пасмурно и без осадков. Температура воздуха днем 2 °С. 27 ноября в Ростове ожидается дождь, днем термометры покажут 9 °С.

28 ноября в городе похолодает и выпадет снег. Днем будет 2 °С, ночью похолодает до -5 °С. 29 ноября синоптики обещают небольшой снег. Днем ожидается -4 °С, ночью -8 °С.

30 ноября в Ростове-на-Дону также прогнозируют небольшой снег. Дневная температура — -4 °С, ночью столбики термометров опустятся до -6 °С.